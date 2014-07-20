Поправить код на сайте для вывода ссылок от sape

Нужно поправить код вывода ссылок от системы sape.ru, на сайте ga-ob.ru, есть сайт zootorgi.ru на нем код вывода ссылок вот такой:

if (!defined('_SAPE_USER')){

define('_SAPE_USER', 'dfc8f49673a2094c22a6e3fbffed07fb');

}

require_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'._SAPE_USER.'/sape.php');

$sape = new SAPE_client();

echo $sape->return_links();

?>

Этот код нормально работает, но дело в том что на zootorgi.ru нет поддоменов по городам, а на ga-ob.ru есть поддомены, нужно поправить этот код чтобы он работал на поддоменах...