Есть лиды в Битрикс 24 СРМ. Делаю загрузку лидов из эксель. Битрикс не выполняет контроль дублей при загрузке. Надо либо разработать загрузку с проверкой дублей. Либо выявлять дубли в уже загруженных данных искать ...
Поправить код на сайте для вывода ссылок от sape
Нужно поправить код вывода ссылок от системы sape.ru, на сайте ga-ob.ru, есть сайт zootorgi.ru на нем код вывода ссылок вот такой:
if (!defined('_SAPE_USER')){
define('_SAPE_USER', 'dfc8f49673a2094c22a6e3fbffed07fb');
}
require_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'._SAPE_USER.'/sape.php');
$sape = new SAPE_client();
echo $sape->return_links();
?>
Этот код нормально работает, но дело в том что на zootorgi.ru нет поддоменов по городам, а на ga-ob.ru есть поддомены, нужно поправить этот код чтобы он работал на поддоменах...
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