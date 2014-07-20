Выполнить работы по сайту на Bitrix

К сожалению, сотрудничество Игорем оказалось более чем неудачным и неприятным. Плохая работа, хамское поведение и полная непредсказуемость. Плохо сделал работу и намеренно нанес убытки, не имея на то никаких поводов. Из вредности. От всего коллектива поясняю нашу претензию: 1) Основная задача состояла в том, чтобы перенести CMS с тестового сервера на основной. Первые сомнения в квалификации возникли, когда Игорь, получивший полный доступ к хостингу, попросил доступы к базе данных, не разобравшись в админ-панели хостинга. Предоставили. 2) После переноса сайт сначала вообще не работал длительное время, а потом программист еще долго исправлял свои же ошибки. Отмечу, что перед этим штатный программист, который ушел на больничный, делал все то же самое с этим же сайтом, уходило на это 30 минут - и никаких ошибок, а тем более, отключения сайта внешне заметно вообще не было. Очень большая претензия в отношении профессионализма и вообще способностей Игоря, как программиста. 3) Самое неприятное произошло потом. С горем пополам работы были завершены. Счет на оплату был выставлен в пятницу вечером. Соответственно, бухгалтерия могла провести платеж только в понедельник утром. Несмотря на это, Игорь БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ отключил сайт в воскресенье утром. Были нанесены убытки - посетители не могли открыть сайт и уходили. Деньги, потраченные на рекламу - пропали, поисковые позиции частично испорчены. Причина, почему он это сделал - якобы ему не заплатили деньги за работу. Доступы к сайту не менялись (иначе он не смог бы навредить), связь с Игорем не прерывалась. Соответвенно, исполнитель сделал гадость, никого не предупреждая об этом, воспользовавшись нашим к нему доверием. Далее вообще начал вести себя по-хамски. В ответ на просьбу добавить заявку на выполнение проекта (по всем правилам сервиса), чтобы можно было оставить отзыв, начал требовать еще деньги на то, чтобы продлить тариф в сервисе Веблансер. Несмотря на такое поведение Игоря, мы пошли на встречу, помогли пополнить счет на проекте и выслали оплату за работу на указанные реквизиты. Это было первое и последнее наше сотрудничество с данным человеком. Мы желаем Игорю удачи в карьере программиста, но на текущий момент КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ.