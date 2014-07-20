Редирект на php для DLE 7.х

Сделать 2 типа 301 редиректа для ДЛЕ 7.3 на php. Пароли от фтп сайта дать не могу. Работаете на локальном Денвере с null-версией движка. Правка осуществляется в файле show.full.php, который я вам скину, если возьметесь за работу. Ваш код не должен грузить сайт, и не должен редиректить ничего лишнего, кроме того, что необходимо.

1. Редирект c http://site.ru/category/page,1,id-novost.html на http://site.ru/category/id-novost.html

(Пример адреса сайта скину в личку)

Принцип реализации можете посмотреть в этом посте http://alaev.info/blog/post/2400

2. Тоже сделать 301 редирект.

Постараюсь объяснить максимально понятно..

Статья разбита на несколько страниц с помощью тега {PAGEBREAK}. Они имеют следующие адреса:

http://site.ru/category/id-novost.html - первая страница статьи

http://site.ru/category/page,id-stranica,id-novost.html - остальные страницы статьи

К этой статье идут комментарии, которые, в свою очередь, тоже разбивают ее на дополнительные страницы пагинации комментариев.

У них получается вот такая конструкция:

http://site.ru/category/page,id-stranica,id-kommentov,id-novost.html

Проблема в том, что со второй, с третьей и других страниц одной новости, которая была разбита с помощью {PAGEBREAK}, тоже идут ссылки на страницы с комментариями, которые дублируются. Они имеют вид:

для 2-й страницы новости:

http://site.ru/category/page,2,1,id-novost.html

http://site.ru/category/page,2,2,id-novost.html

http://site.ru/category/page,2,3,id-novost.html

http://site.ru/category/page,2,4,id-novost.html

http://site.ru/category/page,2,5,id-novost.html и т.д.

для 3-й страницы новости и т.д. по тому же принципу:

http://site.ru/category/page,3,1,id-novost.html

http://site.ru/category/page,3,2,id-novost.html

http://site.ru/category/page,3,3,id-novost.html

http://site.ru/category/page,3,4,id-novost.html

http://site.ru/category/page,3,5,id-novost.html

Возникают дубли:

http://site.ru/category/page,2,2,id-novost.html = http://site.ru/category/page,3,2,id-novost.html = http://site.ru/category/page,1,2,id-novost.html;

http://site.ru/category/page,2,3,id-novost.html = http://site.ru/category/page,3,3,id-novost.html = http://site.ru/category/page,1,3,id-novost.html;

http://site.ru/category/page,2,4,id-novost.html = http://site.ru/category/page,3,4,id-novost.html = http://site.ru/category/page,1,4,id-novost.html и т.д.

Поэтому надо сделать 301 редирект с дублей http://site.ru/category/page,id-stranica,id-kommentov,id-novost.html на http://site.ru/category/page,1,id-kommentov,id-novost.html

Примеры адресов страниц с дублями сайта скину в личку. Срок работы – 3 дня