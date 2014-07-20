Нужно поправить код вывода ссылок от системы sape.ru, на сайте ga-ob.ru, есть сайт zootorgi.ru на нем код вывода ссылок вот такой: if (!defined('_SAPE_USER')){ define('_SAPE_USER', 'dfc8f49673a2094c22a6e3fbffed07fb'); } ...
Редирект на php для DLE 7.х
Сделать 2 типа 301 редиректа для ДЛЕ 7.3 на php. Пароли от фтп сайта дать не могу. Работаете на локальном Денвере с null-версией движка. Правка осуществляется в файле show.full.php, который я вам скину, если возьметесь за работу. Ваш код не должен грузить сайт, и не должен редиректить ничего лишнего, кроме того, что необходимо.
1. Редирект c http://site.ru/category/page,1,id-novost.html на http://site.ru/category/id-novost.html
(Пример адреса сайта скину в личку)
Принцип реализации можете посмотреть в этом посте http://alaev.info/blog/post/2400
2. Тоже сделать 301 редирект.
Постараюсь объяснить максимально понятно..
Статья разбита на несколько страниц с помощью тега {PAGEBREAK}. Они имеют следующие адреса:
http://site.ru/category/id-novost.html - первая страница статьи
http://site.ru/category/page,id-stranica,id-novost.html - остальные страницы статьи
К этой статье идут комментарии, которые, в свою очередь, тоже разбивают ее на дополнительные страницы пагинации комментариев.
У них получается вот такая конструкция:
http://site.ru/category/page,id-stranica,id-kommentov,id-novost.html
Проблема в том, что со второй, с третьей и других страниц одной новости, которая была разбита с помощью {PAGEBREAK}, тоже идут ссылки на страницы с комментариями, которые дублируются. Они имеют вид:
для 2-й страницы новости:
http://site.ru/category/page,2,1,id-novost.html
http://site.ru/category/page,2,2,id-novost.html
http://site.ru/category/page,2,3,id-novost.html
http://site.ru/category/page,2,4,id-novost.html
http://site.ru/category/page,2,5,id-novost.html и т.д.
для 3-й страницы новости и т.д. по тому же принципу:
http://site.ru/category/page,3,1,id-novost.html
http://site.ru/category/page,3,2,id-novost.html
http://site.ru/category/page,3,3,id-novost.html
http://site.ru/category/page,3,4,id-novost.html
http://site.ru/category/page,3,5,id-novost.html
Возникают дубли:
http://site.ru/category/page,2,2,id-novost.html = http://site.ru/category/page,3,2,id-novost.html = http://site.ru/category/page,1,2,id-novost.html;
http://site.ru/category/page,2,3,id-novost.html = http://site.ru/category/page,3,3,id-novost.html = http://site.ru/category/page,1,3,id-novost.html;
http://site.ru/category/page,2,4,id-novost.html = http://site.ru/category/page,3,4,id-novost.html = http://site.ru/category/page,1,4,id-novost.html и т.д.
Поэтому надо сделать 301 редирект с дублей http://site.ru/category/page,id-stranica,id-kommentov,id-novost.html на http://site.ru/category/page,1,id-kommentov,id-novost.html
Примеры адресов страниц с дублями сайта скину в личку. Срок работы – 3 дня
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