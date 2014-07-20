Доработка движка на фреймворк + бутстрап

Здравствуйте

В данный момент есть задание с готовым вариантом на 80% необходимо в короткий срок (неделя, возможно раньше) доработать и устранить недочеты

с самим заданием можно ознакомиться тут:

http://www.weblancer.net/projects/586806.html?job_posted=1

Кабинет клиента тут:

http://forex.business-automate.ru/

Логин: user

Пароль: 123

Кабинет Админа тут:

http://forex.cloud-automate.ru/forex/pay/manager/

Логин: admin пароль: 123

Бюджет 150$

Возможны ваши варианты. Кто готов взяться пишем в скайп, скайп запросите в ЛК

Спасибо

После выполнения данной работы, есть аналогичная работа с нуля по готовому шаблону бюджет 500$