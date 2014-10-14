Парсер сайтов

Есть лиды в Битрикс 24 СРМ. Делаю загрузку лидов из эксель. Битрикс не выполняет контроль дублей при загрузке. Надо либо разработать загрузку с проверкой дублей. Либо выявлять дубли в уже загруженных данных искать ...