Нужно поправить код вывода ссылок от системы sape.ru, на сайте ga-ob.ru, есть сайт zootorgi.ru на нем код вывода ссылок вот такой: if (!defined('_SAPE_USER')){ define('_SAPE_USER', 'dfc8f49673a2094c22a6e3fbffed07fb'); } ...
Парсер сайтов
Нужен парсер который парсит с сайтов номера мобильных телефонов и эмейлы в разные списки
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