Сайт Joomla

1. При нажатии на кнопку (верхнее меню) о центре открывалась старница o-doktore. Просто текстовая страница как любая другая из серии "новости"

2. На карте в контактах есть один блок белый я его в стилях убрал через z-indeх Там где раньше висел телфон. может у тебя получится его сделать отключаемым через админку. Что за блок можнопосмотреть тут http://doctor-pak.ru/kontakty там адрес и телефон написан