Daeamon

Дмитрий Daeamon

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Web разработчик

Моё резюме: http://daeamon.ru

Основные навыки:

  • php
  • Asp.Net MVC
  • MySql / Microsoft SQL
  • js / jQuery / Node.js / Angular.js
  • html / html5
  • css / css3
Делаю сайты качественно, быстро, с возможностью редактировать блоки.

Имеется большой опыт в html верстке, натяжке верстки на CMS Joomla и др. популярные CMS, разработка компонентов и модулей. разработка jQuery калькуляторов, фильтров, компонентов клиентских баз, подхват новостей из rss лент, всякого рода парсинг.

Кроссбраузерная валидная, фиксированная, семантическая и адаптивная верстка, под все актуальные версии браузеров.

Специалист по вёрстке для мобильных устройств.

Отзывы заказчиков

postman984
Иван 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Доработка компонента k2 joomla 3
Joomla
Отличный исполнитель , лучшего пока не встречал все быстро и в срок на тел. отвечает почти всегда, главное знает за что бераться, а не в процессе выясняет что не может выполнить тз
Отличный заказчик рекомендую)))
Ответный отзыв
1nfiniti
Илья 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Поправить модуль JUNewsUltra Pro, joomla3
Bootstrap
Спасибо, оперативно сделано.
Оплачено во время, задача поставленна корректно
Ответный отзыв
saitby
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
11 лет назад
Показ рекламного блока
Joomla
Рад, что нашел такого толкового специалиста для своего сайта. Благодарю за работу!
Оплатил. Все в срок
Ответный отзыв
saitby
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
11 лет назад
Вывод статистики посещаемости сайта
Joomla
Благодарю за работу. Все сделано в срок!
Оплатил. Все в срок
Ответный отзыв
1nfiniti
Илья 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Создать калькулятор
Joomla
спасибо, работой доволен
Хороший заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
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Веб-программирование
7 отзывов
от $30
от 1 дня
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