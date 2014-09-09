Web разработчик
Моё резюме: http://daeamon.ru
Основные навыки:
- php
- Asp.Net MVC
- MySql / Microsoft SQL
- js / jQuery / Node.js / Angular.js
- html / html5
- css / css3
Имеется большой опыт в html верстке, натяжке верстки на CMS Joomla и др. популярные CMS, разработка компонентов и модулей. разработка jQuery калькуляторов, фильтров, компонентов клиентских баз, подхват новостей из rss лент, всякого рода парсинг.
Кроссбраузерная валидная, фиксированная, семантическая и адаптивная верстка, под все актуальные версии браузеров.
Специалист по вёрстке для мобильных устройств.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
9 лет назад
Joomla
Отличный исполнитель , лучшего пока не встречал все быстро и в срок на тел. отвечает почти всегда, главное знает за что бераться, а не в процессе выясняет что не может выполнить тз
Ответный отзыв
Отличный заказчик рекомендую)))
$10
10 баллов
10 лет назад
Bootstrap
Спасибо, оперативно сделано.
Ответный отзыв
Оплачено во время, задача поставленна корректно
$12
10 баллов
11 лет назад
Joomla
Рад, что нашел такого толкового специалиста для своего сайта. Благодарю за работу!
Ответный отзыв
Оплатил. Все в срок
$8
10 баллов
11 лет назад
Joomla
Благодарю за работу. Все сделано в срок!
Ответный отзыв
Оплатил. Все в срок
$15
10 баллов
11 лет назад
Joomla
спасибо, работой доволен
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую
Веб-программирование
7 отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга