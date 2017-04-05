postman984

Иван postman984

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

spcfrc
Юлиан 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 отзывов
$45
2 балла
8 лет назад
Стилизовать и добавить функционал к скрипт обратного звонка
Работа выполнена - денег нет
ок
Ответный отзыв
Weblancer74
Георгий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Помощь в переносе сайта с сервера на хостинг
Joomla
Сработались. Рекомендую!
Отличная работа
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Daeamon
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Доработка компонента k2 joomla 3
Joomla
Отличный заказчик рекомендую)))
Отличный исполнитель , лучшего пока не встречал все быстро и в срок на тел. отвечает почти всегда, главное знает за что бераться, а не в процессе выясняет что не может выполнить тз
Ответный отзыв
WSDLab
Иван 
75 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
30 отзывов(-1)
$100
10 баллов
14 лет назад
Граббер
Joomla
Отличный заказчик. Задача поставлена ясно, оплата своевременно.
Все ок,хорошая работа,спасибо.
Ответный отзыв
TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
14 лет назад
2 флеш баннера
Адекватен! РКОМЕНДУЮ!
Хорошая работа все быстро и в срок, спасибо
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