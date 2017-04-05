postman984

ТЗ1.Отображение в аккаунте статуса группы вип (у пользователя) + такое же в админке компонента адс менеджер2. добавление поля в админку адс менеджера (поле из объявления)2. подключение проверки телефона при регистрации + сохранение этого телефона в ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $120
ТЗ работа фильтром выдача 1.поиск по маскам + автоматическое присвоение 4.поле дата создания интегрировать в поиске (за последнюю неделю,две неделе,три дня) работа с дизайном фильтра поиска ...Закрыт7 лет назад
- $300
работа фильтром выдача 1.поиск по маскам + автоматическое присвоение 3.связка категории и поля в поиске (тип сделки) 4.поле дата создания интегрировать в поиске работа с дизайном фильтра поиска ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Компонент по типу доски объявлений, для авто номеров для joomla 3.3 по примеру как на specnomer.com и на др. сайтов такой тематике компонент можно взять любой по типу доски ...Закрыт8 лет назад
Компонент по типу доски объявлений, для авто номеров для joomla 3.3 по примеру как на specnomer.com и на др. сайтов такой тематике компонент можно взять любой по типу доски ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $250
Компонент по типу доски объявлений, для авто номеров для joomla 3.3 по примеру как на specnomer.com и на др. сайтов такой тематике оплата поэтапно работаем на вашем хосте ...Закрыт8 лет назад
- $120
Компонент по типу доски объявлений, для авто номеров для joomla 3.3 по примеру как на http://specnomer.com/ и на др. сайтов такой тематикеВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $40
Стилизовать и добавить функционал к скрипт обратного звонкаHTML-верстка10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $42
Стилизовать скрипт обратного звонкаHTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $22
Модуль, плагин обратный звонок для joomla 2.5 возможно компонентВеб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $12
1.Стили и вид берем как здесь не ссылкой а копией (http://auto-gibdd.ru/(pozvonim.com) 2. Адаптация к смартфону (к viewport) изменять будем callme (Установка Сервиса позвоним ком и ...Закрыт8 лет назад
- $10
Модуль, плагин обратный звонок для joomla 2.5Закрыт8 лет назад
- $70Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Парсер перестал корректно работать после переноса на другой хостинг + нужно обновить мета парсинга тк на них тоже произошли измененияВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $80HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $80HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть 1.Шаблон 2.Скрипт Все установлено но скрипт работает не корректно - берет сразу все названия со страницы вообщем это нужно исправить путем изменения php в шаблоне страницы категории ,на странице товара все работает там ...Закрыт8 лет назад
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
при переносе не работает сам сайт админка частично работает - найти ошибку joomla 1.5 и витруемарт 1.1.3 на старом хосте все работаетСистемное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад