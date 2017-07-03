Написать Компонент подбора Авто-номеров joomlа 3.3

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка103 просмотра
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Компонент по типу доски объявлений, для  авто номеров для joomla 3.3 

по примеру как на specnomer.com и на др. сайтов такой тематике 

компонент можно взять любой по типу доски объявлений или написать свой 

Ставить компонент либо на ваш либо на мой сервак на ЧИСТУЮ ДЖУМЛУ 3.3  , конфликтов НА САЙТЕ не будет ) 

ОПЛАТА ПО ЧАСТЯМ ВОЗМОЖНА ПРЕДОПЛАТА (также за первую часть ) ЕСЛИ У ВАС ДОСТОЙНЫЙ РЕЙТИНГ (более 20 положительных отзывов и болшее количество отзывов положительных) или есть сайт с репутацией  (что хочу точно знаю но переплачивать не буду, бюджет как в задании)  

ТЗ 

Сам компонент  должно быть 

1.регионы России все (фильтр) 

2.объявления по продаже 

3.объявления по покупке номеров 

4. объявления по авто 

5.объявления по мото 

6.фильтр подбора номера по поиску (цифры,буквы,регион) 

7.фильтр подбора номера по расширенному поиску (по маске) 

8.страница номера 

9.регистрация с подтверждение по смс 

10. добавление обновлений подтверждения без смс с предмодерацией  

11.телефон скрыт показывается по клику 

12.Кнопка запроса данных у админа  

13. личный кабинет (со всеми возможностями доски обевлений типа снять обевления и добавить) 

14. чпу   

15.добавление с фото птс для проверке относится к 8 п. 

16.функция оплаты 1.поднятия обновлений 2.выделения цветом 

6 лет назад
postman984
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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