Создать подкатегории на simple

Создать на сайте подкатегории. Сайт на simpla.

Сейчас на сайте только категории в ней нажимаем и выходит список товаров. Нужно чтобы при переходе на категорию в ней была одна ещё либо несколько. А также чтобы при наведении на ней мышкой высвечивалась ее фотография. А в данной подкатегории были остальные товары по выбору!