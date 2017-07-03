PHP программист

!!!В предложении пишите цену и сроки!!! Без оценки предложения не рассматриваются Сделать многостраничник на 1C Bitrix Структура https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fp3sUXSSTv0hqHQ_unYxD4jzR1bC5aUU88jHppYPWtI/edit#gid=0 Нравится из многостраничных сайтов по структуре и ближе по возможности наполнения ( не так много контента) [url=http://alexrovich.ru/]alexrovich.ru[/url] Многостраничники из моей сферы: [url=http://www.1cbit.ru/]www.1cbit.ru[/url] [url=http://rarus.ru/]rarus.ru[/url] [url=https://www.f1soft.ru/]www.f1soft.ru[/url] Разных страниц 8-10 с ...