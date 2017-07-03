Исправить ошибки у сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки128 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В одном месте хостятся два зеркальных сайта, папки старого удалить (они как-то вложены друг в друга).

Тот сайт, что остается – адаптировать под мобильные устройства.

При проверке по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/и https://validator.w3.org/ – никаких ошибок быть не должно.

По валидатору сейчас ошибок нет, и чтобы после вашей работы их также не было.

По developers сейчас – для мобильных 83/100, для компьютеров 88/100.

Показывает – Оптимизируйте изображения (сжатие страниц). Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий

отображение верхней части страницы (Количество блокирующих ресурсов CSS на странице:

1. Они замедляют отображение контента, Оптимизируйте работу CSS). Используйте кеш браузера (Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета). Это то, что выдаёт при проверке.

Если есть ещё какие-то ошибки – сообщите, тоже надо исправить.

ПРОСЬБА! Подавать заявки на проект тем, кто сможет в дальнейшем также внести изменения на сайт, планируется переделка главной страницы. На главной – будут размещены иконки с кнопками для перехода в соответствующие статьи, куда нужно будет добавить картинки и разместить развернутую форма заказа с выбранным видом услуги под каждый раздел. Статьи,

картинки, иконки – уже готовы, описание правок будет приложено. Чтобы мы по сто раз не искали исполнителей. Нам нужен универсал!

6 лет назад
ob010177
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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