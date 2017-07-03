Исправить ошибки у сайта

Сайт tiu.ru Создан интернет магазин на сайте tiu.ru. Необходимо его настроить: 1) Прописать ключевые слова для поиска (поиск товара по категориям) 2. Распределение товаров по категориям 3. Добавить описание товара 4. Выбрать категорию в каталоге 5. Прописать торговые марки (производители) 6. Обновить общую ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В одном месте хостятся два зеркальных сайта, папки старого удалить (они как-то вложены друг в друга).
Тот сайт, что остается – адаптировать под мобильные устройства.
При проверке по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/и https://validator.w3.org/ – никаких ошибок быть не должно.
По валидатору сейчас ошибок нет, и чтобы после вашей работы их также не было.
По developers сейчас – для мобильных 83/100, для компьютеров 88/100.
Показывает – Оптимизируйте изображения (сжатие страниц). Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий
отображение верхней части страницы (Количество блокирующих ресурсов CSS на странице:
1. Они замедляют отображение контента, Оптимизируйте работу CSS). Используйте кеш браузера (Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета). Это то, что выдаёт при проверке.
Если есть ещё какие-то ошибки – сообщите, тоже надо исправить.
ПРОСЬБА! Подавать заявки на проект тем, кто сможет в дальнейшем также внести изменения на сайт, планируется переделка главной страницы. На главной – будут размещены иконки с кнопками для перехода в соответствующие статьи, куда нужно будет добавить картинки и разместить развернутую форма заказа с выбранным видом услуги под каждый раздел. Статьи,
картинки, иконки – уже готовы, описание правок будет приложено. Чтобы мы по сто раз не искали исполнителей. Нам нужен универсал!
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задание номер 9. Нужно разместить таблицу, в ячейках которой располагается checkbox. Под этой таблицей нужно расположить картинку типо с лабиринтом ( несколько стенок) ( задание по типу исполнитель стрелочка) пользователь должен галочками отметить самый короткий ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте ! ВОт ссылка на недочеты. стоимость по согласованию. https://docs.google.com/presentation/d/1rLWbIddjwU_7f6zAwSKZbsxI9sGvlqn5MCQ-HPa-YBQ/edit Опенкарт VERSION', '1.5.5.1.2 Оплата только по факту. ни каких предоплат. Жду ваших предложений по цене и срокам ! с ув!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Переношу сайт с JOOMLA 2.5- на 3.0. Саму миграцию уже провел,что нужно сделать: - правка всех модулей и плагинов, которые окажутся не совместимы - адаптация сайта под новый шаблон. Шаблон пример есть, по нему настроить все блоки ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Текущий язык С++, Flash, больше информации в приложенном документе. Сложная архитектура проекта. Дедлайн всего месяц, и это очень мало, поэтому мы настроены работать с опытной, слаженной командой разработчиков, которые знают что к чему, а не ...Закрыт6 лет назад
У нас есть сайт, на котором размещаются скидочные акции на различные товары. Сайт построен на движке 2012года - Couponic, исходных код движка можно посмотреть по ссылкеВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! делаем перенос сайта sokolikgroup.ru с движка МОДХ на движок диафан. Переносить руками страницы долго. Нужно сделать автоматический перенос всех страницЗакрыт6 лет назад
есть сайт , Darus.ru , необходимы доработки, нужен опытный 1с программистВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть готовый сайт на HTML: http://webconstanta.com/index.html Требуется интегрировать верстку под WordPress и настроить админку. Жду ваших предложений по цене и срокам.Веб-программирование12 заявокЗакрыт6 лет назад
Минимальные правки сайт на Insales - срочно В основном стили Есть ТЗ по запросу вышлю в скайп Оплата по этапно по факту готовности каждого этапа Сроки 2-3 часа, работы там я дума ещё меньше потому что по времени Бюджет 800 ...Закрыт6 лет назад