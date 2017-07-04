Нужен специалист по настройке, редактированию сайтов tiu.ru

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки228 просмотров
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Сайт tiu.ru 

Создан интернет магазин на сайте tiu.ru. Необходимо его настроить: 

1) Прописать ключевые слова для поиска (поиск товара по категориям) 

2. Распределение товаров по категориям 

3. Добавить описание товара 

4. Выбрать категорию в каталоге 

5. Прописать торговые марки (производители) 

6. Обновить общую информацию 

7. Отредатировать меню интернет-магазина (горизонтальное, боковое, нижнее меню) 

8. Настроить фильтр поиска 

9. Подобрать дизайн и его настроить под наш магазин 

10. Оформление страничек на сайте

6 лет назад
MaximVitenko
Витенко 
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
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