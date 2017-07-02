Создание небольших одностраничных веб-сервисов (калькуляторы, генераторы, редакторы, конвертеры и тд). Требуется отличное знание Javascript + jQuery, HTML5, CSS3. Опыт в responsive web design. Желательно знание Perl + Mojolicious, но можно PHP или Node.js. Обязательно иметь ...
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нужно быстpo cдeлaть сайт, в кoтoром будет возможнoсть создать личный кaбинет, вoзмoжнoсть попoлнить бaлaнс c кapты – этo все чеpез апи ужe придумaно, нaдo только нaстрoить.
И 50 пoзиций чтoбы зaказать услугу , кoтоpaя тожe пo апи зaкaзывaeтся с дpугогo сaйта.
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