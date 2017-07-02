Создание одностраничных веб-сервисов

$1000
Веб-программированиеЗакрыт61 заявка1216 просмотров
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Создание небольших одностраничных веб-сервисов (калькуляторы, генераторы, редакторы, конвертеры и тд). Требуется отличное знание Javascript + jQuery, HTML5, CSS3. Опыт в responsive web design. Желательно знание Perl + Mojolicious, но можно PHP или Node.js. Обязательно иметь в портфолио хотя бы один живой веб-сервис.

6 лет назад
blakswan
Россия
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв