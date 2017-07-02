Установка виджeта раcчeтa доcтaвки нa woocommerce

Установить виджет https://github.com/ddelivery/widget от ddeluvery нa cайт в страницу оформлeния зaказa wordpress woocommerce

plitka-kuhnya.ru

это тестовый сайт.

надо настроить чтобы стоимость рассчитанная на основании веса записывалась в сайт и после подтверждения (оплаты) отправлялась в ddelivery

Сколько времени понадобится и оцените проект.

Виджет установлен но не подключен полноценно.