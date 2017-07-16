Доработать скрипт слайдер

$20
Веб-программированиеЗавершен15 заявок263 просмотра
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Здравствуйте!

Есть следующий список доработок на работающем сайте:

1. доработать слайдер, сделать автоматическое переключение слайдов по истечении 5 секунд

2. Сместить контролы управления слайдером, сделать их видимыми 

3. Привязать навигацию к верху экрана при Скролинге

4. Изменить стили формы

Работы примерно на час, оплата на яндекс, webmany или карту банка на выбор.

6 лет назад
ldeee
Денис 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
DimaGashko
25 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$19
1 день
Доволен исполнителем, все хотелки сделал, на связь выходи оперативно, можно доверять в общем
Отличный заказчик. Задача была описана хорошо. Постоянная связь и своевременная оплата (даже больше обговоренной).