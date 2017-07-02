Не большие работы по SEO на Symfony сроки завтра обед

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка112 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Не большие работы по SEO на Symfony- срочно

Есть ТЗ по запросу вышлю в скайп 

Оплата строго по факту готовности

Сроки завтра обед

Бюджет 1 200 рублей 

Оставляйте ваш скайп

6 лет назад
redstike
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
bragnikov
Роман 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов(-2)
6 лет назад
$20
1 день
  • Похожие заказы

  • Настройка функционала под новый дизайн сайта

    В прошлом этапе натягивали дизайн на сайт,теперь нужно настроить функционал под новый дизайн.Сайт написан на html,движок-самописный.Так же нужно переписать код,т.к. он писался очень давно.Более детально написано в тз.

    Дизайн сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Приделать Elasticsearch на сайт на HTML, PHP файлах

    Хочу сделать поиск для сайта на HTML файлах (с подключением через .htaccess PHP). Прошу поделиться кодом страницы поиска и строки поиска для встраивания в страницы скрипта поиска Elasticsearch. Сайт пока не сделал, хостинг не выкупил, ...

    PHPHTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Шаблoн на зeнoпостepe

    Добрый день   для сайта [url=http://www.farpost.ru/]www.farpost.ru[/url]   Нужен постер одного и того же объявления в раздел Недвижимость – г. все доступные города – проекты домов // то есть объявление одно и тоже должно поститься на доску по разным городам – ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дopaбoтaть сaйт чтoбы стали делать зaкaзы

    Hеoбxoдимо доpаботать caйт. Идет кoнтекcтная реклaма, но закaзы нe дeлают на cайте. Нeoбxодимo дoрaбoтать сaйт, чтобы дeлали зaказы (создaть новыe стрaницы или что-тo ещe). Cайт html. Pабoтa будeт считаться выпoлненнoй, ecли чеpeз caйт станут поcтупaть ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скопировать 2 сайта, только вёрстка и формы заявок

    Скопировать 2 сайта и форму заявок настроить. Этот сайт mebel555.kg нужно скопировать и сделать вторую страницу с картинками при нажатии сюда http://joxi.ru/MAj9n9GhvRWq32 открываться должна страница с картинками cms не нужна только верстка-И еще одно заданиеСкопировать полностью этот сайт ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Установка файлов PHPStamp для локальной работы

    $20

    Что необходимо: 1. Установить файлы библиотеки PHPStamp (ссылка на [url=https://github.com/shadz3rg/PHPStamp]github[/url]) со всеми зависимостями в одну папку "PHPStamp".  2. Библиотека должна работать локально, автономно, чтобы перенеся папку "PHPStamp" на другой сайт,  все скрипты так же работали. На PHP7. 3. Написать ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Проект savatest

    Требуется сделать структуру сайта, основные блоки, страницу регистрации и админку.  Описание в файле: https://drive.google.com/open?id=1atql-k0qxXcqfQAIVKFkoJZowQ75oe79-coJwoFsbD4 Цена указана условная. Ваши предложения по цене приветствуются. Требуется только основной функционал. Без графического оформления. Нужен пока просто рабочий прототип, чтобы испытать все взаимодействия ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перенос сайта на вордпресс.

    Есть сайт http://rocca.ru/ нужно его перенести на вордпресс. Перенести на вордпресс все вопросы и ответы. Вопрос в виде записи, ответы в виде комментариев. Сохранить url. Выгрузить из базы: ник, адрес почты и номер кошелька и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад