Установка файлов PHPStamp для локальной работы

нужно поменять дизайн сайта и сделать потом верстку. жду предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что необходимо:
1. Установить файлы библиотеки PHPStamp (ссылка на github) со всеми зависимостями в одну папку "PHPStamp".
2. Библиотека должна работать локально, автономно, чтобы перенеся папку "PHPStamp" на другой сайт, все скрипты так же работали. На PHP7.
3. Написать рабочий файл generator.php (можно как в примере github), который будет ссылаться на библиотеку в папке "PHPStamp", на файл .docx и предлагать сохранить новый измененный .docx.
Конечная структура:
- generator.php
- test.docx
- PHPStamp
-- рабочие файлы PHPStamp
Шаблон файла .docx как в примере прикрепляю.
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