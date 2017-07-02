Установка файлов PHPStamp для локальной работы

Что необходимо:

1. Установить файлы библиотеки PHPStamp (ссылка на github) со всеми зависимостями в одну папку "PHPStamp".

2. Библиотека должна работать локально, автономно, чтобы перенеся папку "PHPStamp" на другой сайт, все скрипты так же работали. На PHP7.

3. Написать рабочий файл generator.php (можно как в примере github), который будет ссылаться на библиотеку в папке "PHPStamp", на файл .docx и предлагать сохранить новый измененный .docx.

Конечная структура:

- generator.php

- test.docx

- PHPStamp

-- рабочие файлы PHPStamp

Шаблон файла .docx как в примере прикрепляю.