Установка файлов PHPStamp для локальной работы

$20
Веб-программированиеЗавершен3 заявки279 просмотров
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Что необходимо:

1. Установить файлы библиотеки PHPStamp (ссылка на github) со всеми зависимостями в одну папку "PHPStamp". 

2. Библиотека должна работать локально, автономно, чтобы перенеся папку "PHPStamp" на другой сайт,  все скрипты так же работали. На PHP7.

3. Написать рабочий файл generator.php (можно как в примере github), который будет ссылаться на библиотеку в папке "PHPStamp", на файл .docx и предлагать сохранить новый измененный .docx. 

Конечная структура: 

- generator.php

- test.docx

- PHPStamp

-- рабочие файлы PHPStamp

Шаблон файла .docx как в примере прикрепляю. 

PHP
6 лет назад
dinnerbreakfast
Андрей Руд 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
pby
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$15
1 день
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