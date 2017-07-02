Проект savatest

Требуется сделать структуру сайта, основные блоки, страницу регистрации и админку.

Описание в файле: https://drive.google.com/open?id=1atql-k0qxXcqfQAIVKFkoJZowQ75oe79-coJwoFsbD4

Цена указана условная. Ваши предложения по цене приветствуются.

Требуется только основной функционал. Без графического оформления. Нужен пока просто рабочий прототип, чтобы испытать все взаимодействия между структурными элементами.

-- тестирование и сдача фактическая на домене savatest.ru

-- постоплата (по выполнению) или через "безопасную сделку"