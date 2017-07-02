Проект savatest

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок140 просмотров
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Требуется сделать структуру сайта, основные блоки, страницу регистрации и админку. 

Описание в файле: https://drive.google.com/open?id=1atql-k0qxXcqfQAIVKFkoJZowQ75oe79-coJwoFsbD4

Цена указана условная. Ваши предложения по цене приветствуются.

Требуется только основной функционал. Без графического оформления. Нужен пока просто рабочий прототип, чтобы испытать все взаимодействия между структурными элементами.

-- тестирование и сдача фактическая на домене savatest.ru

-- постоплата (по выполнению) или через "безопасную сделку"

6 лет назад
AleksandrGanov
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
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