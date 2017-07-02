Беттер букмекерских ставок

Требуется программа или веб-сервис для автоматического проставления ставок на сайтах букмекерских конторах marathonbet.com и pinnacle.com.

Необходимая для выполнения ставок информация будет находиться в базе MongoDB, беттер должен на её основе совершить ставки по заданному алгоритму.

Pinnacle.com имеет API, поэтому ставки на нём не представляют сложности. Основная задача - это обеспечить автоматические ставки на marathonbet.com.

Имеется чёткое понимание конечного результата. К сожалению, нет инструкции о том как это реализовать технически, поэтому у разработчика должно быть примерное понимание как выполнить данную задачу. Перед началом работ обязательно будет утверждено ТЗ, которое будет отражать и то что требуется, и то как это необходимо реализовывать технически.

После завершения проекта обязательно потребуется его дальнейшая поддержка и обновление (за отдельную оплату).

Бюджет будет определяться предполагаемым объёмом работ, есть готовность оплатить несколько сотен часов работы при необходимости.

ВАЖНО: в наличии имеется беттер, сделанный некоторое время назад. Данный беттер был успешно протестирован и начал работу. К сожалению, после одного из рядовых обновлений marathonbet он перестал работать, а его разработчики оказались не готовы обеспечивать обновление беттера в связи с занятностью на других проектах.

Если будет возможность продолжить над ним работу (он сделан в виде веб-сервиса на PHP и Selenium), то это будет огромным преимуществом (помимо обновления он требует большого количества доработок функционала). В оплату работы над ним так же будет включено время на ознакомление с ним.