Требуется создать landing page

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Добрый день.
Необходимо создать landing page для нескольких товаров(мягкие игрушки). На данный момент игрушки 2,но планируется расширение ассортимента.
Landing page должна быть с админкой, уникальным дизайном и адаптирована под все виды устройств.
Более подробно после Вашего отклика.
Жду Ваших предложений.
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Здравствуйте.тз : Модуль Диспетчер YML\XML v. 2.0 Не происходит импорт товаров, всё делаю по инструкции. Цель модуля: импортировать товары, категории и производителе поставщика, идальнейшая настройка планировщика на обновление товаров на определённое время. Вот несколько ссылок для импорта: 1. [url=https://magazindp.prom.ua/yandex_market.xml?html_description=0&hash_tag=fece2fe3cc9fdfd396c6de24758b25e3&yandex_cpa=&group_ids=8926913%2C13225890%2C966529%2C8927003%2C960742%2C8927002%2C8926928%2C960783%2C8926906%2C8926985%2C8926892%2C8926921%2C960739%2C966532%2C960743%2C8927039%2C8927048%2C8927050&exclude_fields=&sales_notes=&product_ids=]https://magazindp.prom.ua/yandex_market.xml?html_description=0&hash_tag=fece2fe3cc9fdfd396c6de24758b25e3&yandex_cpa=&group_ids=8926913%2C13225890%2C966529%2C8927003%2C960742%2C8927002%2C8926928%2C960783%2C8926906%2C8926985%2C8926892%2C8926921%2C960739%2C966532%2C960743%2C8927039%2C8927048%2C8927050&exclude_fields=&sales_notes=&product_ids=[/url] (примерно3200 товаров поставщик я) 2. [url=http://opt.10x10.com.ua/promua/promua_30-23-1.xml]http://opt.10x10.com.ua/promua/promua_30-23-1.xml[/url] (поставщик ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
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