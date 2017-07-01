Нужен Битрикс разработчик

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка136 просмотров
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Есть готовая верстка интернет магазина 

Нужно натянуть Битрикс и настроить основные моменты: платёжный агрегатор, выгрузку товаров и ТД. 

Проект срочный, поэтому нужен прогер готовый приступить прямо сейчас. 

Оплата поэтапно либо в конце

6 лет назад
gwyn-bleidd
Александр 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва