Нужен Битрикс разработчик

Необходимо на сайте http://alco.narcosoyuz.ru связать все формы обратной связи со страницей http://alco.narcosoyuz.ru/thanks-page.html После заполнения всех данных и нажатия кнопки "Оставить заявку" человека должно перенаправлять на страницу спасибо. В идеале сделать чтобы после 7 секунд пребывания на странице "Спасибо" человека ...