Связать форму обратной связи со страницей "Спасибо за заявку"

Необходимо на сайте http://alco.narcosoyuz.ru связать все формы обратной связи со страницей http://alco.narcosoyuz.ru/thanks-page.html

После заполнения всех данных и нажатия кнопки "Оставить заявку" человека должно перенаправлять на страницу спасибо.

В идеале сделать чтобы после 7 секунд пребывания на странице "Спасибо" человека обратно перекидывало на лендинг.

После выполнения задачи необходимо объяснить как сделать тоже самое для сайтов:

narcosoyuz.ru

rehab.narcosoyuz.ru