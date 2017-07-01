Связать форму обратной связи со страницей "Спасибо за заявку"

Веб-программированиеЗавершен6 заявок156 просмотров
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Необходимо на сайте http://alco.narcosoyuz.ru связать все формы обратной связи со страницей http://alco.narcosoyuz.ru/thanks-page.html 

После заполнения всех данных и нажатия кнопки "Оставить заявку" человека должно перенаправлять на страницу спасибо. 

В идеале сделать чтобы после 7 секунд пребывания на странице "Спасибо" человека обратно перекидывало на лендинг.

После выполнения задачи необходимо объяснить как сделать тоже самое для сайтов:

narcosoyuz.ru

rehab.narcosoyuz.ru

6 лет назад
youwan
Илья 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
lifeform_wp
Сергей 
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$10
1 день
Сергей справился с поставленной задачей очень быстро, всё выполнено по ТЗ. Приятно было работать. Ещё обязательно обращусь. Рекомендую!
Был рад поработать с Ильей, исчерпывающая постановка задачи, а также быстрая оплата, рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество