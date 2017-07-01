Необходимо сделать функционал по отслеживанию посылок EMS через трек номер. Сайт на WordPress. На отдельной странице сделать форму для ввода трек-номера и капчу (лучше с простым математическим выражением, типа 2+4 = _). По нажатию на кнопку "Проверить", ...
Связать форму обратной связи со страницей "Спасибо за заявку"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо на сайте http://alco.narcosoyuz.ru связать все формы обратной связи со страницей http://alco.narcosoyuz.ru/thanks-page.html
После заполнения всех данных и нажатия кнопки "Оставить заявку" человека должно перенаправлять на страницу спасибо.
В идеале сделать чтобы после 7 секунд пребывания на странице "Спасибо" человека обратно перекидывало на лендинг.
После выполнения задачи необходимо объяснить как сделать тоже самое для сайтов:
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