Синхронизировать заявки с сайта на Wordpress с Битрикс24

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки211 просмотров
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Собственно, задача – чтобы заявки с сайта со всех форм обратной связи уходили в Битрикс24.

WordPress
6 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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