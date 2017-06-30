Доработка сайта agraf-spb.ru

Нужен разработчик который сможет сделать доработки для торгового бота на бирже по API. Есть действующий (купленный) торговый бот. И есть доработки по нему, которые нужно реализовать Биржа, на которой торгует бот - poloniex.com Подробнее обсудим с исполнителем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Внедрить микроразметку Schema.org в карточку товара для получения расширенных сниппетов, а также страницу Контакты.
2. Убрать дубли страниц в Drupal
3. Разметить изделия на микроразметке Schema.org (тип разметки Product):
--Разметить страницу Контакты на микроразметке Schema.org
--Разметить страниц Статей на микроразметке Schema.org
Шаблон карточки товара:
http://agraf-spb.ru/products/pomolvochnye-kolca-kolca/pomolvochnoe-kolco-er-006
Сейчас на страницу добавлены все словари какие можно, мы не использовали пока никаких, поэтому надо оставить только необходимые.
--На изделиях стоит разметка Open Graph, ее нужно сохранить.
--Микроразметка должна быть валидирована :
https://search.google.com/structured-data/testing-tool
https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/
Сейчас карточка товара валидируется, должна и дальше:
https://developers.facebook.com/tools/debug
---Убрать дубли (настроить 301 переадресацию)
Например, страница открывается по двум адресам:
http://agraf-spb.ru/category/obruchalnye-kolca
http://agraf-spb.ru/taxonomy/term/19/all
Внизу в подвале висят ссылки на формы :
Написать нам
Online заказ
Правильнее оставить одну "Написать нам" , стандартную форму связи, сделать ее компактнее.
Подсказать как можно отредактировать текст страницы после отправки формы связи, хотим добавить туда оформление и пару ссылок.
В портфолио "карточки товара" например:
http://agraf-spb.ru/products/nashi-raboty-obruchalnye-kolca-agraf/obruchalnoe-kolco-s-keltskim-uzorom-art-ow-005
кнопку "Уточнить цену" сделать по дизайну такую же рыжую как в карточке товара.
Корзина:
Сейчас в корзине только название изделий, хорошо бы были и изображения.
При оформлении поля Имя и Телефон визуально не выделено, что туда можно написать только можно догадываться...
Копию заказа на почту получаю, но вот ни картинки , ни ссылки на то что заказали, а надо бы.
При добавлении в корзину, строчку "добавлено" хорошо бы выделить и сделать цветами дизайна, а не зеленым.
Нужно сделать архивы перезаписываемые: недельные и 28-го числа каждого месяца. БД и сайта. Так чтобы в любой момент были 2 архива, на случай чего.
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