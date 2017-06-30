Доработка сайта agraf-spb.ru

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка134 просмотра
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1. Внедрить микроразметку Schema.org в карточку товара для получения расширенных сниппетов, а также страницу Контакты.

2. Убрать дубли страниц в Drupal

3. Разметить изделия на микроразметке Schema.org (тип разметки Product):

--Разметить страницу Контакты на микроразметке Schema.org

--Разметить страниц Статей на микроразметке Schema.org

Шаблон карточки товара:

http://agraf-spb.ru/products/pomolvochnye-kolca-kolca/pomolvochnoe-kolco-er-006

Сейчас на страницу добавлены все словари какие можно, мы не использовали пока никаких, поэтому надо оставить только необходимые.

--На изделиях стоит разметка Open Graph, ее нужно сохранить.

--Микроразметка должна быть валидирована :

https://search.google.com/structured-data/testing-tool

https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/

Сейчас карточка товара валидируется, должна и дальше:

https://developers.facebook.com/tools/debug

---Убрать дубли (настроить 301 переадресацию)

Например, страница открывается по двум адресам:

http://agraf-spb.ru/category/obruchalnye-kolca

http://agraf-spb.ru/taxonomy/term/19/all

Внизу в подвале висят ссылки на формы :

Написать нам

Online заказ

Правильнее оставить одну "Написать нам" , стандартную форму связи, сделать ее компактнее.

Подсказать как можно отредактировать текст страницы после отправки формы связи, хотим добавить туда оформление и пару ссылок.

В портфолио "карточки товара" например:

http://agraf-spb.ru/products/nashi-raboty-obruchalnye-kolca-agraf/obruchalnoe-kolco-s-keltskim-uzorom-art-ow-005

кнопку "Уточнить цену" сделать по дизайну такую же рыжую как в карточке товара.

Корзина:

Сейчас в корзине только название изделий, хорошо бы были и изображения.

При оформлении поля Имя и Телефон визуально не выделено, что туда можно написать только можно догадываться...

Копию заказа на почту получаю, но вот ни картинки , ни ссылки на то что заказали, а надо бы.

При добавлении в корзину, строчку "добавлено" хорошо бы выделить и сделать цветами дизайна, а не зеленым.

Нужно сделать архивы перезаписываемые: недельные и 28-го числа каждого месяца. БД и сайта. Так чтобы в любой момент были 2 архива, на случай чего.

6 лет назад
unfuchable
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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