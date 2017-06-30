Требуется организовать e-mail рассылку по нашей базе

Сфера: недвижимость, рассылка предложений по нашим объектам

База подписчиков 5000-6000

Частота рассылки: 3-5 раз в месяц

От вас требуется: Сделать шаблон для рассылки с возможностью подписаться/отписаться, разослать по нашей базе, предоставить отчет по рассылке.

Стоимость договорная.

Жду ваши предложения по организации рассылки тут или на почту.