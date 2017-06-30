Сделать оплату с сайта

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки123 просмотра
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Есть сайт на joomla. Нужно сделать оплату на сайте за коммунальные услуги. Адрес примера сайта где это уже есть во вложении. Цена и сроки?

6 лет назад
seo_ru
Олег 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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