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Bнести изменeния в экcпoртный файл для Яндекc.Новocтeй
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- вам необходимо внести в основной экспортный файл для Яндекс.Новостей небольшие изменения.
1. Для каждого сообщения, которое вы хотите показывать в облегченном формате, нужно добавить атрибут turbo в теге item.
Пример:
2. Вы также можете добавить к новости блок – для ссылок на связанные новости. Его внутренние элементы могут содержать ссылку на картинку в атрибуте img. Число элементов внутри этого блока может быть любым.
Пример:
заголовок сообщения
3. Чтобы трафик на Турбо-страницах учитывал и счетчик системы статистики, в channel нужно добавить один или несколько элементов . Поддерживаются счетчики Яндекс.Метрики, LiveInternet и Google Analytics. В случае использования Яндекс.Метрики в атрибуте type нужно указать тип системы статистики «Yandex», а в атрибуте id – идентификатор счетчика (счетчиков для Яндекс.Метрики может быть несколько).
Обратите внимание на то, что теги нужно добавить в блок , а не в каждый .
Пример:
4. Чтобы на странице новости показывалась реклама, вы должны добавить в блок файла экспорта тег , указав тип системы рекламной сети "Yandex" и идентификатор рекламного блока РСЯ. Обратите внимание на то, что тег нужно добавить только один раз в , а не в каждый .
Пример:
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