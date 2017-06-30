Bнести изменeния в экcпoртный файл для Яндекc.Новocтeй

- вам необходимо внести в основной экспортный файл для Яндекс.Новостей небольшие изменения.

1. Для каждого сообщения, которое вы хотите показывать в облегченном формате, нужно добавить атрибут turbo в теге item.

Пример:

2. Вы также можете добавить к новости блок – для ссылок на связанные новости. Его внутренние элементы могут содержать ссылку на картинку в атрибуте img. Число элементов внутри этого блока может быть любым.

Пример:

заголовок сообщения

3. Чтобы трафик на Турбо-страницах учитывал и счетчик системы статистики, в channel нужно добавить один или несколько элементов . Поддерживаются счетчики Яндекс.Метрики, LiveInternet и Google Analytics. В случае использования Яндекс.Метрики в атрибуте type нужно указать тип системы статистики «Yandex», а в атрибуте id – идентификатор счетчика (счетчиков для Яндекс.Метрики может быть несколько).

Обратите внимание на то, что теги нужно добавить в блок , а не в каждый .

Пример:

4. Чтобы на странице новости показывалась реклама, вы должны добавить в блок файла экспорта тег , указав тип системы рекламной сети "Yandex" и идентификатор рекламного блока РСЯ. Обратите внимание на то, что тег нужно добавить только один раз в , а не в каждый .

Пример: