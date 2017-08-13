Сконвертировать 1 xml в другой

Веб-программированиеЗавершен2 заявки142 просмотра
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Исходный 

http://ashx.seltpd.ru/SeltService.svc/ExportToCian2/krtexport

конечный формат

https://help.mail.ru/realty_support/xml

6 лет назад
dikon
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
eager-beaver
Борис 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$30
1 день
Спасибо! Отличная работа!
Коммуникация отличная, с оплатой проблем нет. Рекомендую!
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