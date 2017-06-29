Создание раздела на сайте иверстка страницы OZ LOOK BOOK

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Описание задачи:

Необходимо создать раздел на сайте ozmall.ru для размещения фотографийэлектронного журнала oz loolbook. Раздел содержит возможность добавлять, удалять и редактироватьподразделы. В каждом разделе необходимо реализовать возможность добавлять

описание и коллаж из фотографий.

 

Требования к дизайну:

 

OZ LOOKBOOK – современный электронный журнал, который описывает с помощьюпрофессиональных фотографий (луков) тенденции в мире моды, шопинга, развлечений

и отдыха в OZ МОЛЛ.

Электронная версия журнала oz look book должна включать возможностьдобавления к каждому подразделу фотографий, к каждой фотографии необходим

описание подобранного стиля, а также «бирка» с указанием бренда и стоимости

товара. Необходимо реализовать также листание фотографий колесиком мышки.

  

Требования CMS      

Административная панель Django - 1.10

Язык программирования: Python - 1.7

 

Примеры подобных сайтов, где реализован электронныйжурнал:

 

Предложение должно включать:

  • Описание работ;
  • Разработка плана работ;
  • Предварительный эскиз (дизайн) итогового отображения.
  • Детализированную смету (в формате excel) без НДС ;
  • Контактную информацию.
Критерии выбора разработчика:

  • Соблюдение требований;
  • Количество и качество предлагаемой разработки;
  • Предложенная концепция адаптации сайта и верстки нового раздела,  оригинальность и

    соответствие целям и позиционированию OZ МОЛЛ;

  • Прозрачность предложения, разработка «под ключ», наличие детализированной сметы;
  • Обратите внимание: предложение, включающее в себя предварительный дизайн не будет считаться

    • интеллектуальной собственностью Вашей компании. В случае, если в

    предложении компании-победителя конкурса будут использоваться аналогичные

    элементы, это не будет считаться нарушением интеллектуальной собственности

    Вашей компании.

6 лет назад
ozmall2017
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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