Требуется написание парсера с многостраничного pdf файла в структурированный массив данных, например в xml Желательно на php или любой другой с открытым кодом и документированием. Основная задача – сделать сам механизм парсинга, потому что форматы отчетов могут ...
Создание раздела на сайте иверстка страницы OZ LOOK BOOK
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание задачи:
Необходимо создать раздел на сайте ozmall.ru для размещения фотографийэлектронного журнала oz loolbook. Раздел содержит возможность добавлять, удалять и редактироватьподразделы. В каждом разделе необходимо реализовать возможность добавлять
описание и коллаж из фотографий.
Требования к дизайну:
OZ LOOKBOOK – современный электронный журнал, который описывает с помощьюпрофессиональных фотографий (луков) тенденции в мире моды, шопинга, развлечений
и отдыха в OZ МОЛЛ.
Электронная версия журнала oz look book должна включать возможностьдобавления к каждому подразделу фотографий, к каждой фотографии необходим
описание подобранного стиля, а также «бирка» с указанием бренда и стоимости
товара. Необходимо реализовать также листание фотографий колесиком мышки.
Требования CMS
Административная панель Django - 1.10
Язык программирования: Python - 1.7
Примеры подобных сайтов, где реализован электронныйжурнал:
- http://ozlookbook.ru/2016-12/
- http://look-book.ru/fashion
- http://youinfashion.com.ua/
- http://prolookbook.ru/lookbook
- Описание работ;
- Разработка плана работ;
- Предварительный эскиз (дизайн) итогового отображения.
- Детализированную смету (в формате excel) без НДС ;
- Контактную информацию.
- Соблюдение требований;
- Количество и качество предлагаемой разработки;
- Предложенная концепция адаптации сайта и верстки нового раздела, оригинальность и
соответствие целям и позиционированию OZ МОЛЛ;
- Прозрачность предложения, разработка «под ключ», наличие детализированной сметы;
- Обратите внимание: предложение, включающее в себя предварительный дизайн не будет считаться
интеллектуальной собственностью Вашей компании. В случае, если в
предложении компании-победителя конкурса будут использоваться аналогичные
элементы, это не будет считаться нарушением интеллектуальной собственности
Вашей компании.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Разрабатывается интернет магазин, CMS NetCat Business 5.8. Я занимаюсь дизайном и вёрсткой сайта. Человек, который должен был заниматься технической частью в неткате сейчас недоступен. В макеты всё подогнано, уже сделаны почти все страницы, но с ...Закрыт6 лет назад
заполнение сайта на опенкарт написал тз оплата поэтапнаяВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Задача такая – скрипт должен находить данные в ХМL документе (плейлисте для Смарт ТВ, структуру дал в скриншоте) и в файлах ХМL/m3u/m3u8, ссылки на которые прописаны в этом самом XML (т. е. искать как ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
Приветствую, Есть задачка для нашего интернет магазина. Имеем 2 CSV файла (оба в unicode, если что)- 1) список всех заказов в магазине Файл содержит все заказы, в т.ч. не отправленные. Если в заказе было 3 товара, то он будет ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте ! Задача : вам необходимо внести в основной экспортный файл для Яндекс.Новостей небольшие изменения. 1. Для каждого сообщения, которое вы хотите показывать в облегченном формате, нужно добавить атрибут turbo в теге item. Пример: 2. Вы также можете ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
имеется готовый сайт,WordPress.требуется интегрировать Яндекс Кассу с сайтомВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Интересует цена разработки партнерской программы, как у сайта author24.ru под ключЗакрыт6 лет назад
На сайт http://domskomfortom.ru нужно: 1.добавить в шапку форму обратного звонка, и убрать форму слева в вертикальном меню (кнопка и форма нарисованы) 2. Создать для этой формы страницу про политику конфиденциальности 3. Добавить свойство для разделов, чтобы можно было какие ...Закрыт6 лет назад
Добрый день Вот сайт evro-hand.ru/ на MODX сделан Задача: сделать так, что бы при выборе города нам открывались разные поддомены. Это нужно для SEO продвижения. Как я знаю, есть 2 метода реализации: 1. Сделать вообще разные сайты (у ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад