Внести изменения в экспортный файл для Яндекс.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка135 просмотров
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Здравствуйте ! Задача :  вам необходимо внести в основной экспортный файл для Яндекс.Новостей небольшие изменения. 1. Для каждого сообщения, которое вы хотите показывать в облегченном формате, нужно добавить атрибут turbo в теге item. Пример:   2. Вы также можете добавить к новости блок   – для ссылок на связанные новости. Его внутренние элементы могут содержать ссылку на картинку в атрибуте img. Число элементов внутри этого блока может быть любым. Пример:   заголовок сообщения   3. Чтобы трафик на Турбо-страницах учитывал и счетчик системы статистики, в channel нужно добавить один или несколько элементов   . Поддерживаются счетчики Яндекс.Метрики, LiveInternet и Google Analytics. В случае использования Яндекс.Метрики в атрибуте type нужно указать тип системы статистики «Yandex», а в атрибуте id – идентификатор счетчика (счетчиков для Яндекс.Метрики может быть несколько).  Обратите внимание на то, что теги   нужно добавить в блок , а не в каждый . Пример:    4. Чтобы на странице новости показывалась реклама, вы должны добавить в блок файла экспорта тег   , указав тип системы рекламной сети "Yandex" и идентификатор рекламного блока РСЯ. Обратите внимание на то, что тег   нужно добавить только один раз в , а не в каждый . Пример:  

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с ув!

6 лет назад
Vladimir8989
Владимир 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад