Внести изменения в экспортный файл для Яндекс.

Нам нужен специалист, чтобы настроить друпал чтобы он принимал логины через SSO от внешнего провайдера.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте ! Задача : вам необходимо внести в основной экспортный файл для Яндекс.Новостей небольшие изменения. 1. Для каждого сообщения, которое вы хотите показывать в облегченном формате, нужно добавить атрибут turbo в теге item. Пример: 2. Вы также можете добавить к новости блок – для ссылок на связанные новости. Его внутренние элементы могут содержать ссылку на картинку в атрибуте img. Число элементов внутри этого блока может быть любым. Пример: заголовок сообщения 3. Чтобы трафик на Турбо-страницах учитывал и счетчик системы статистики, в channel нужно добавить один или несколько элементов . Поддерживаются счетчики Яндекс.Метрики, LiveInternet и Google Analytics. В случае использования Яндекс.Метрики в атрибуте type нужно указать тип системы статистики «Yandex», а в атрибуте id – идентификатор счетчика (счетчиков для Яндекс.Метрики может быть несколько). Обратите внимание на то, что теги нужно добавить в блок , а не в каждый . Пример: 4. Чтобы на странице новости показывалась реклама, вы должны добавить в блок файла экспорта тег , указав тип системы рекламной сети "Yandex" и идентификатор рекламного блока РСЯ. Обратите внимание на то, что тег нужно добавить только один раз в , а не в каждый . Пример:
Жду ваших предложений по срокам и цене
с ув!
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
имеется готовый сайт,WordPress.требуется интегрировать Яндекс Кассу с сайтомВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Интересует цена разработки партнерской программы, как у сайта author24.ru под ключЗакрыт6 лет назад
На сайт http://domskomfortom.ru нужно: 1.добавить в шапку форму обратного звонка, и убрать форму слева в вертикальном меню (кнопка и форма нарисованы) 2. Создать для этой формы страницу про политику конфиденциальности 3. Добавить свойство для разделов, чтобы можно было какие ...Закрыт6 лет назад
Есть сервис [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fwww.mail-tester.com%2F]www.mail-tester.com/[/url] Надо будет по нему дожать до 10 из 10 почтовые письма с трех сайтов на DLE [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fwww.mail-tester.com%2Fweb-ve8nk]www.mail-tester.com/web-v...[/url] пример должен быть таким Сейчас скорее всего там 2 из 10Закрыт6 лет назад
Добрый день Вот сайт evro-hand.ru/ на MODX сделан Задача: сделать так, что бы при выборе города нам открывались разные поддомены. Это нужно для SEO продвижения. Как я знаю, есть 2 метода реализации: 1. Сделать вообще разные сайты (у ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Optictelecom_kz 1. Сделать возможность просмотра товаров на сайте виде плитке и списка. На данный момент просмотр только виде плитки. 2. Psd исходник приложен. 3. В мобильной версии все тоже должно отображаться корректно, прошу указать цены и сроки. Оплата по ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
интернет магазин на WordPress (шаблон с плагином от Woocommerce) Нужно настроить скрипты ЛитРес для загрузки и обновления карточек книг. Описание скриптов прикрепленоВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток! Имеется сайт: [url=http://www.moipechati.ru/]www.moipechati.ru[/url] Нужно внести некоторые правки, такие как: [list][*]Перенести часть меню из левого сайдбара в шапку[*]сделать хлебные крошки[*]переработать страницу товара и корзины[/list]Предоставлю подробное ТЗВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Работа с уязвимостью Cromium – срочно Есть ТЗ по запросу вышлю в скайп Часть оплаты не более 15% возможна после готовности части проекта, БЕЗ авансов Сроки горящие, нужно выполнить сегодня – завтра Бюджет ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад