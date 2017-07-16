Самописный сайт. Внести изменения.

Веб-программированиеЗавершен6 заявок147 просмотров
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Optictelecom_kz  

1. Сделать возможность просмотра товаров на сайте виде плитке и списка. На данный момент просмотр только виде плитки. 

2. Psd исходник приложен. 

3. В мобильной версии все тоже должно отображаться корректно, прошу указать цены и сроки.

Оплата по окончанию.

6 лет назад
VlasSD
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
volk29
Сергей 
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$5
2 дня
Очень добрый, терпеливый исполнитель, сделал все как надо, внес правки во все что просили.
Были небольшие задержки в оплате,в остальном претензий не имею.
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