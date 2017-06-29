Помощь с наладкой веб-приложения

Добрый день!Коллеги попросили сделать тест-опросник "как у Медузы" с возможностью поделиться в соцсетях пример https://meduza.io/quiz/shaurma-zont-i-smartfon-chto-mozhno-kupit-v-mire-za-115-rubley Сейчас мы делаем функционирующий прототип (MVP), далее будем дорабатывать и допиливать. Дизайн будет предоставлен нашим дизайнером, по мере подготовки кода. В целом, функциональные требования: 1. ...
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Настраиваем интеграцию между AMOCRM и 1С. Работает она так: в AMOCRM есть виджет, виджет вызывает веб-приложение, веб-приложение работает с веб-сервисом 1С. 1С арендована в облаке SCloud. Веб-приложение разместили на другом сервере с другим доменом. Веб-приложение, которое раньше было размещено на том же домене, что и веб-сервис раньше работало. При разноске на разные домены, запросы стали кросс-доменными - работать перестало. В настоящий момент запрос GET отрабатывается, а запрос POST валится с ошибкой авторизации и сообщением "Запрос из постороннего источника заблокирован: Политика одного источника
запрещает чтение удаленного ресурса на
https://web01.scloud.ru/sc42237_base01/ws/amocrm. (Причина: неудача
канала CORS preflight).". Нужна помощь специалиста.
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