Помощь с наладкой веб-приложения

Настраиваем интеграцию между AMOCRM и 1С. Работает она так: в AMOCRM есть виджет, виджет вызывает веб-приложение, веб-приложение работает с веб-сервисом 1С. 1С арендована в облаке SCloud. Веб-приложение разместили на другом сервере с другим доменом. Веб-приложение, которое раньше было размещено на том же домене, что и веб-сервис раньше работало. При разноске на разные домены, запросы стали кросс-доменными - работать перестало. В настоящий момент запрос GET отрабатывается, а запрос POST валится с ошибкой авторизации и сообщением "Запрос из постороннего источника заблокирован: Политика одного источника

запрещает чтение удаленного ресурса на

https://web01.scloud.ru/sc42237_base01/ws/amocrm. (Причина: неудача

канала CORS preflight).". Нужна помощь специалиста.