По чистить. 2 сайта от. Вирусов и поправить шаблон на одном из них.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо допилить шаблон на Opencart .
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