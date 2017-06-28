Помощь после обновления версии Symfony

$40
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки159 просмотров
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привет всем 

проект на php, мы обновили версию Symfony с 2.8  до 3.2 и теперь в некоторых местах проекта появились ошибки

требуется человек со знанием фраемворка для помощи с этой проблемой 

готов платить почасово или фиксированную цену

 

6 лет назад
taraskibitkin
Тарас 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад