Система опросов-тестов, как у Медузы

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок409 просмотров
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Добрый день!

Коллеги попросили сделать опросы "как у Медузы"  пример https://meduza.io/games/ministr-magii-ili-uznik-azkabana 

Если вы уже делали подобное, буду рад посотрудничать.

Заранее признателен за ответ.

6 лет назад
alexxx777
34 годаИндонезия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
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