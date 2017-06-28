Система опросов-тестов, как у Медузы

Для системы автообзвона Миелофон. загрузка (простейшая) по 10 баз за раз. за каждую загрузку базы оплата 10-20р (делается 3-5 минуты за каждую) (сортировку делать не нужно) Вот ссылка на видео примерно что нужно делать https://yadi.sk/d/bBqMu3ML3KgLSi - но тут что-то ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Коллеги попросили сделать опросы "как у Медузы" пример https://meduza.io/games/ministr-magii-ili-uznik-azkabana
Если вы уже делали подобное, буду рад посотрудничать.
Заранее признателен за ответ.
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