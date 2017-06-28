Спарсить сервис

Добрый день Вот сайт [url=http://evro-hand.ru/]evro-hand.ru/[/url] на MODX сделан. Задача: сделать так, что бы при выборе города нам открывались разные поддомены. Это нужно для SEO продвижения. Т.е. -для разных городов можем разные теги и title прописать -для разных городов можем разные тексты прописывать -возможность ...