Доработка сайта

Добрый день Вот сайт [url=http://evro-hand.ru/]evro-hand.ru/[/url] на MODX сделан. Задача: сделать так, что бы при выборе города нам открывались разные поддомены. Это нужно для SEO продвижения. Т.е. -для разных городов можем разные теги и title прописать -для разных городов можем разные тексты прописывать -возможность ...
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2) На слайдере убрать квадратики, отоброжающие номер слайда. Оставить только стрелки для перещелкивания.
3) Поисковую строку по стилю сделать, как на сайте vapecoast.ru , только на белом фоне (с фонами определяться будем в конце работы) и добавить значок лупы. 4) Под меню и слайдером вначале должен идти блок из значков.
5) За тем блоки "Новинки" и "Топ продаж", так же, как сайте: vapecoast.ru . Каждый блок содержит по четыре карточки товара. 6) Под блоками "Новинки" и "Топ продаж" должно идти текстовое описание компании.
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