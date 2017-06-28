Доработка сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки144 просмотра
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2) На слайдере убрать квадратики, отоброжающие номер слайда. Оставить только стрелки для перещелкивания.

3) Поисковую строку по стилю сделать, как на сайте vapecoast.ru , только на белом фоне (с фонами определяться будем в конце работы) и добавить значок лупы. 4) Под меню и слайдером вначале должен идти блок из значков.

5) За тем блоки "Новинки" и "Топ продаж", так же, как сайте: vapecoast.ru . Каждый блок содержит по четыре карточки товара. 6) Под блоками "Новинки" и "Топ продаж" должно идти текстовое описание компании.

6 лет назад
Drayks
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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