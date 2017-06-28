Правки по сайту

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок125 просмотров
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Необходимо внести правки по сайту http://www.freza24.in.ua/

 - Добавить/изменить теги

 - Подправить текстовые блоки (шрифт, размер, размещение)

 - Добавить страницу

 - Добавить информацию  (тексты, фото, видео)

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6 лет назад
jeremy_voiz
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад