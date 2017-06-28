Поставить Yclients на лендинг

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка148 просмотров
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Поставить Yclients на лендинг flexbe

Во вкладках должны быть:

Меню, Услуги, Цены, Мастера, Запись, Фото, Отзывы

Должно быть на примере

https://thebrowbar.ua/ru

6 лет назад
Dmitriy_od
Дмитрий 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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