Переписать импорт сотрудников с oracle на mysql.bitrix

Есть сайт, там собираются делать pop-up баннеры Така как, их хотят менять часто, чтобы не дергать программиста, им сделали какой то простой интерфейс, с помощью которого они сами будут заливать новые баннеры Выглядит на подобии таблицы Exel Спрашивают, ...