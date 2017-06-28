Переписать импорт сотрудников с oracle на mysql.bitrix

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необходимо переписать имеющийся импорт работников с используемой БД oracle на mysql для битрикс (скрипт+процедуры+проверить триггеры). оплата по дог.

MySQLOracle
6 лет назад
guest_14984580153104
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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