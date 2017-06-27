Модуль звонков Asterisk+PHP

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки129 просмотров
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Необходимо разработать модуль звонков через Asterisk

Подробное ТЗ здесь: https://docs.google.com/document/d/1wB_rRlG7jrPi5xJSYGFuxcvRyZupjL7yL9YdnUjmdcc/edit

В отклике просьба сразу же ответить на 3 вопроса:

1) Работали ли вы с Asterisk ранее и сможете ли продемонстрировать примеры вашей работы?

2) Предполагаемый срок разработки

3) Предполагаемый бюджет разработки

PHP
6 лет назад
zhelezo
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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