Регистрация и поиск через facebook

у нас есть база данных, она уже работает, сейчас захотелось для удобства добавить регистрацию через facebook новых пользователей. Это будет на отдельной страничке, поэтому никакого дизайна не нужно, все что требуется - это возможность регистрации пользователя через фейсбук. Причем с базой мы сами справимся дальше, от вас только сама регистрация и вход. То есть, иначе говоря, страничка с нуля.

Итого нужно: создать страничку, на которой можно зарегестрироватся через фейсбук, ну и далее "входить" через фейсбук.

Кроме этого необходима возможность отправить приглашение в базу любому пользователя фейсбука с помощью поиска по нику. Возможно ли это сделать?

под регсистрацией имеется регистрация, логирование на самой страничке а не регистрация в фейсбуке.

Пишите стоимость и сроки.

Обязательные условия:

-написать на php, без каких либо феймворков.

-хорошее знание апи фейсбука, опыт в этом деле.

спасибо за внимание.