Регистрация и поиск через facebook

Из 2 виджетов SMS.RU маркетплейсе amoCRM разработать один новый с переносом основной программной логики в PHP-бекэнд. Подробности обсудим с исполнителем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
у нас есть база данных, она уже работает, сейчас захотелось для удобства добавить регистрацию через facebook новых пользователей. Это будет на отдельной страничке, поэтому никакого дизайна не нужно, все что требуется - это возможность регистрации пользователя через фейсбук. Причем с базой мы сами справимся дальше, от вас только сама регистрация и вход. То есть, иначе говоря, страничка с нуля.
Итого нужно: создать страничку, на которой можно зарегестрироватся через фейсбук, ну и далее "входить" через фейсбук.
Кроме этого необходима возможность отправить приглашение в базу любому пользователя фейсбука с помощью поиска по нику. Возможно ли это сделать?
под регсистрацией имеется регистрация, логирование на самой страничке а не регистрация в фейсбуке.
Пишите стоимость и сроки.
Обязательные условия:
-написать на php, без каких либо феймворков.
-хорошее знание апи фейсбука, опыт в этом деле.
спасибо за внимание.
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