Сделать "Онлайн бронирование билетов"

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок173 просмотра
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Нужно сделать скрипт "Онлайн бронирование билетов",  и "Онлайн покупка билетов"

Алгоритм работы скрипта:

1.  Выбор даты (Календарь)

2. Выбор фильма (5-10 разный фильмов)

3. Выбор времени (Каждый час, 9:00, 10:00 и тд)

4. Купить билет

Пишите плз цену, сроки. И если есть примеры подобных проектов в портфолио

6 лет назад
Elstan
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад