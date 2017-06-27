Доделать php проект, прикрутив очередь сообщение и авторизац

Добавить доступ в вебмастере на uksgroup.ru. Файл во вложении. 2. Добавить robots.txt в корень сайта. Роботс во вложении. В последующем будем еще дополнять. Лучше предоставить нам доступ к хосту и ssh, будем сами его править. 3. Сделать автоматически ...