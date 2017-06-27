Настройка PHP-CURL для обращения к SOAP-серверу

Необходима настройка модуля, написанного на PHP с использованием CURL, для обращения к SOAP-серверу (с подробными комментариями, где какие данные используются и почему — условие обязательно). Дополнительные комментарии и консультации по вопросу приветствуются. На данный момент модуль неработоспособен (по всей видимости, из-за неверно отправляемых данных), сервер отвечает сообщениями об ошибках. Имеются ссылки на документацию по методам SOAP и ftp-доступ к CURL-модулю. Использование библиотеки SOAP нежелательно (если возможно обращение через CURL). Варианты оплаты (не в последнюю очередь в зависимости от бюджета) — перевод с банковской карты либо WebMoney.