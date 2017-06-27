Дописать сторонний код на сайт, построенный на Tilda

На сайт(сделанный на Tilda) нужно дописать блоки с торговыми точками, чтобы можно было ставить рейтинги к каждой точке от своего имени.

Рейтинг видят все, ставить может только тот, у кого есть логин-пароль

По возможности - реализация личного кабинета на сайте, который связан с базой данных пользователей