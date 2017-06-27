Создание сайта на Wordpress

Доброго времени суток! Подключен смс шлюз, нужно его донастроить, чтобы функции входа, регистрации и восстановления пароля по смс работали, а также функцию подтверждении заказа через смс – последнее работает на половину. Некоторым операторам приходит смс, другим ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать сайт, наполнить его графикой и текстами (картинки и тексты предоставлю).
Требования к исполнителю: знание Wordpress, навыки дизайнера (сайт должен быть красивый), базовое знание английского языка.
Особенности:
Хостинг hostiq.com.ua
CMS Wordpress (уже установлена)
Сайт должен быть полностью на английском языке
Сайт посвящен бренду, под которым выпускаются товары для домашних животных
Бренд ориентирован на англоязычную аудиторию (США)
Структура сайта (страницы):
- Main page, посвящена товару. Картинки,текст, инфографика, кнопка формы
регистрации (см.ниже подробнее про форму).
- Contacts, страница с контактами и формой для обратной связи.
- Who we are (страница посвящена бренду)
- Blog (статьи)
Форма регистрации. Появляется при нажатии кнопки, расположенной на главной
странице. Данные из формы должны добавляться в базу данных на сайте (например, файл Excel или еще как-то)
и отправляться на e-mail. К файлу Excel/чего-то другого должен быть организован простой
удаленный доступ, чтобы его можно было просматривать, вносить
изменения, скачивать копию. Нужно предусмотреть возможность экспортировать данные пользователей (в Excel) и иметь возможность с ними работать.
В заявке на выполнение данной работы указывайте:
Бюджет 7000 рублей
1. Когда готовы приступить
2. Срок выполнения проекта
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