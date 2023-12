Создание сайта на Wordpress

Создать сайт, наполнить его графикой и текстами (картинки и тексты предоставлю).

Требования к исполнителю: знание Wordpress, навыки дизайнера (сайт должен быть красивый), базовое знание английского языка.

Особенности:

 Хостинг hostiq.com.ua

 CMS Wordpress (уже установлена)

 Сайт должен быть полностью на английском языке

 Сайт посвящен бренду, под которым выпускаются товары для домашних животных

 Бренд ориентирован на англоязычную аудиторию (США)

 Структура сайта (страницы):

- Main page, посвящена товару. Картинки,текст, инфографика, кнопка формы

регистрации (см.ниже подробнее про форму).

- Contacts, страница с контактами и формой для обратной связи.

- Who we are (страница посвящена бренду)

- Blog (статьи)

 Форма регистрации. Появляется при нажатии кнопки, расположенной на главной

странице. Данные из формы должны добавляться в базу данных на сайте (например, файл Excel или еще как-то)

и отправляться на e-mail. К файлу Excel/чего-то другого должен быть организован простой

удаленный доступ, чтобы его можно было просматривать, вносить

изменения, скачивать копию. Нужно предусмотреть возможность экспортировать данные пользователей (в Excel) и иметь возможность с ними работать.

В заявке на выполнение данной работы указывайте:

Бюджет 7000 рублей

1. Когда готовы приступить

2. Срок выполнения проекта