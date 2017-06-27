Нужно доработать сайт на битриксе (интернет магазин)

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки117 просмотров
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Доброго времени суток! 

Подключен смс шлюз, нужно его донастроить, чтобы функции входа, регистрации и восстановления пароля по смс работали, а также функцию подтверждении заказа через смс – последнее работает на половину. Некоторым операторам приходит смс, другим – нет.  Также нужно сделать правки по вёрстке из экселя. 

Ссылка на эксель – https://docs.google.com/spreadsheets/d/15xj1Aa3zSDj2xGzig42euzR3oI8Hq72DSSPP06W1a7s/edit?usp=sharing

Бюджет: 5000р 

Сроки: 2-3 дня (сроки горят) 

Оплата без предоплаты, денежным переводом Золотая Корона/Western Union, комиссия на нашей стороне.

6 лет назад
studio_ArtLab
Виктор 
42 годаКиргизия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад