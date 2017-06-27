Нужно доработать сайт на битриксе (интернет магазин)

Доброго времени суток!

Подключен смс шлюз, нужно его донастроить, чтобы функции входа, регистрации и восстановления пароля по смс работали, а также функцию подтверждении заказа через смс – последнее работает на половину. Некоторым операторам приходит смс, другим – нет. Также нужно сделать правки по вёрстке из экселя.

Ссылка на эксель – https://docs.google.com/spreadsheets/d/15xj1Aa3zSDj2xGzig42euzR3oI8Hq72DSSPP06W1a7s/edit?usp=sharing

Бюджет: 5000р

Сроки: 2-3 дня (сроки горят)

Оплата без предоплаты, денежным переводом Золотая Корона/Western Union, комиссия на нашей стороне.